Alluvione, sei mesi dopo: "Via Pontegradella, tratto chiuso al traffico. Le frane si riformano"

C’è scritto "eccetto residenti" sul cartello giallo attaccato alla transenna che vieta il transito alle auto, ma sono ben di più i veicoli che passano in quel tratto di cemento sgranato dal maltempo. Via Pontegradella, una striscia che scorre sulla sommità del canale Naviglio. Tra gli interventi per 14 milioni stanziati dal generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’alluvione di maggio, è uno dei più consistenti del piano del consorzio di bonifica pianura di Ferrara. Nel piatto ci sono 875mila euro, tanti soldi. Come tante sono però le cose da fare lungo quella strada che da Ferrara arriva a Baura. Era già in condizioni precarie, l’alluvione di maggio è stata la mazzata. Frane, il cemento che cede, il guardrail si è ’scollato’ dai sostegni, un serpente d’acciaio contorto. Daniela Artioli abita lì da 20 anni, racconta: "E’ dal concerto di Springsteen che le condizioni di via Pontegradella sono peggiorate". Indica il canale Naviglio, la sterrata che scorre su un lato, via Ponte Ferriani. A maggio, con l’alluvione, il terreno ha ceduto, si sono formate frane. E’ stato uno dei primi interventi del Consorzio, l’acqua era arrivata fino alle case. Una corsa contro il tempo. Si trattò di interventi tampone. Adesso, con quel volume di soldi, il Consorzio ed il Comune – sta seguendo il maxi piano l’assessore Andrea Maggi – contano di mettere la parola fine ai disagi. Lungo la strada c’è un agriturismo. Si affaccia a pochi metri dalle transenne. Si chiama Locanda Corte Arcangeli. Ci sono le camere, il ristorante, d’estate tuffi nella piscina. "E’ un problema – dicono dalla struttura –, vengono turisti stranieri che vanno alla scoperta della provincia. Con l’interruzione finiscono in mezza campagna". Qualcosa è stato fatto, ci sono protezioni lungo le sponde. Non bastano. Fabrizio Campi abita lì da una vita, da sempre. Dice: "Quando mi sono rivolto al Comune, per esempio per l’erba alta, mi hanno sempre risposto. In un caso l’assessore Maggi mi ha chiamato di persona, è raro che un amministratore lo faccia". Indica il guardrail contorto sotto il ’peso’ delle rive che cedono. "Serve un intervento che risolva una volta per tutte il problema", il suo auspicio.

Mario Bovenzi