Alluvione, serata di beneficenza "Raccolti oltre cinquemila euro"

I conti sorridono agli organizzatori di "#Romagna TinBota", la serata di beneficenza ospitata a Consandolo nei giorni scorsi sull’area verde ricavata sull’argine del Primaro: sono stati raccolti 5.200 euro, cifra che sarà donata agli alluvionati. Tramite l’Emporio solidale di Argenta questi soldi saranno direttamente stanziati a sostegno delle famiglie che hanno subito i danni dell’alluvione, in particolare i più vicini al territorio consandolese, quelli di a Campotto, territorio colpito a più riprese dal maltempo con effetti devastanti. La Pro Loco ringrazia per la collaborazione fattiva l’associazione portuense True Believers DIY Booking & concerts e alle band emiliano-romagnole che si sono esibite gratuitamente per poter raccogliere questi fondi. Ringraziamenti anche per Maurizio Maran, Matteo Sgarzi del bar Grillo di Portomaggiore e tutti coloro che hanno lavorato gratuitamente e supportato la causa con donazioni di alimenti: Forno Rossi, Bar Gelateria L’aquilone, Kantina Bikers, Web Grafica Multimedia, Comitato Olimpico di Ospital Monacale. Un grazie poi alle istituzioni e alle associazioni che hanno deciso di patrocinare l’evento, compreso i comuni di Portrmaggiore e Argenta. In ultimo gli organizzatori tributano il grazie più importante, a tutti i volontari di Pro Loco Consandolo per aver lavorato giorno e notte.

f.v.