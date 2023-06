Alluvioni ad Argenta, agricoltori incontrano proprietari terreni per fare il punto della situazione

Un confronto sui fatti e sui danni subiti in seguito alle due alluvioni di maggio, era il tema al centro dell’incontro promosso dalle associazioni di categoria degli agricoltori (Confagricoltura, U.n.i.m.a. Ferrara e CIA agricoltori italiani), insieme ai proprietari e conduttori di terreni agricoli che si trovano nell’ex cassa di colmata di Idice e Quaderna, che si svolto lo scorso fine settimana ad Argenta. L’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile dispose l’apertura della chiavica Accursi per far fronte alla piena dell’Idice, molto importante, ed è stato proprio l‘Idice la causa dell’allagamento dei terreni argentani. L’acqua arrivò, infatti, oltre che dalla citata Accursi, dalla chiavica Cardinala, lasciata aperta a causa di mancata riparazione di un malfunzionamento e protetta da una coronella di terra, che però nella notte del 2 maggio ruppe.

f.v.