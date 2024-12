Alluvioni ad Argenta: emergenza climatica e necessità di adattamento

Le alluvioni che si sono succedute nella nostra regione, coinvolgendo anche il territorio di Argenta, non si possono più ritenere eventi eccezionali. Ricordiamo che l’argine dell’Idice ruppe in due punti e si era temuto che rimanesse sommerso anche Argenta capoluogo. Un rischio grave, che ha spinto Gabriella Azzalli a chiedere cautele e informazioni preventive. "Il sistema di fiumi e canali che caratterizza il nostro territorio lo rende estremamente fragile e soggetto al ripetersi di nuovi allagamenti", sostiene in un’interrogazione il capogruppo di Argenta Rinnovamento. In più chiede al sindaco Andrea Baldini se "esista un piano di emergenza, se esso sia stato aggiornato dopo l’alluvione del maggio 2023, se non si ritenga di diffonderne con ogni mezzo il contenuto a tutti i residenti del Comune".

Dopo essere stata coinvolta e sconvolta dall’alluvione del maggio 2023, nell’anno corrente la zona di Campotto è stata alluvionata per altre due volte: la prima tra il 18 e il 19 settembre, poi ancora tra il 19 ed il 20 ottobre, l’alluvione più grave, con migliaia di ettari rimasti sommersi per diverse settimane, con danni ingenti alle colture ma non solo. Le recenti precipitazioni confermano un trend preoccupante: eventi sempre più estremi e persistenti che richiedono nuove strategie di adattamento al clima che cambia. Piogge intense e una nuova realtà. "Dobbiamo ormai entrare in quest’ordine di idee: che l’attuale situazione del meteo sta diventando la nuova normalità", afferma Pierluigi Randi, consulente tecnico dell’agenzia ItaliaMeteo e presidente di Ampro (Associazione meteo professionisti).

La nuova ondata di maltempo che si è abbattuta sul territorio ha avuto tutte le caratteristiche del nuovo modo di piovere: i dati ci dicono che queste precipitazioni, oltre che più intense, sono anche più persistenti. Secondo Randi, c’è un netto spartiacque tra prima del maggio 2023 e dopo quell’evento epocale dell’alluvione, che ha sconvolto il nostro territorio rendendolo più fragile e vulnerabile. "Oggi, quando una depressione è ben organizzata è molto più pericolosa, potendo potenzialmente provocare maggiori danni e criticità a causa delle "ferite" ancora fresche del nostro territorio. Per tornare a prima del 2023 serviranno non mesi, ma anni, e nemmeno pochi, e quindi con questo tipo di rischio dovremo conviverci".

Per Randi sarà importante soprattutto adattarci: "L’adattamento include molti aspetti: dalla gestione territoriale alla necessità di rimettere in sicurezza il territorio, dalla percezione del rischio fino all’aspettarci quasi che questi fenomeni si ripetano, gestendo anche la paura che adesso inevitabilmente c’è ogni volta che piove". I dati parlano chiaro, con le precipitazioni estreme che stanno diventando più frequenti, forzate da una bassa atmosfera e una superficie del mare più calda; e da qui non si scappa, lo dimostrano le leggi della fisica.