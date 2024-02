Alluvioni e frane, come fare domanda per avere i contributi

La Regione Emilia-Romagna ha aperto il bando regionale “De minimis” 2024 con scadenza al 6 maggio e che prevede un intervento a sostegno dei produttori agricoli, finalizzato a ridurre il costo del denaro per prestiti a breve e medio termine erogati. Sono previste priorità per la formazione della graduatoria regionale per l’assegnazione dei contributi.

Imprese danneggiate da alluvioni e frane che si trovano in zone delimitate (come da decreto di settembre 2023 che ha riconosciuto interessati anche i comuni di Argenta, Ferrara, Poggio Renatico, Bondeno, Voghiera - eventi da 1 a 17 maggio 2023) e imprese con almeno 2 ettari di frutta; giovani con meno di 41 anni; imprese in zone svantaggiate. A parità di condizioni sarà determinante la data di protocollo, per cui si invita a presentare le richieste con sollecitudine, anche in caso di rinnovo con scadenza lontana. Tutti gli Uffici Zona di Coldiretti sono a disposizione degli agricoltori per informazioni e per la predisposizione ed invio delle domande ad Agrifidi.