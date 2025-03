Alluvioni e terremoti, la polizza è d’obbligo

Dalla fine di marzo entra in vigore l’obbligo delle polizze anticatasfrofe, obbligatorietà che coinvolge il mondo delle imprese. ’Tutela il tuo business’ è il titolo del seminario che si svolto l’altro giorno nella sede di Confcommercio, in città.

"Il nostro ruolo come Confcommercio – dice Marco Amelio, presidente provinciale di Confcommercio Ferrara – è quello sempre più di erogare consulenze oltre che servizi che permettano non solo di accompagnare gli imprenditori ma di prevedere e scegliere i percorsi più adeguati: dal credito, alla sicurezza sul lavoro, dagli aspetti assicurativi al welfare ampliando la platea degli strumenti già forniti fin dalla nostra fondazione nel 1946. Una ricorrenza alla quale dedicheremo un serie di appuntamenti nel corso dei prossimi mesi per dare voce alle tante eccellenze dell’universo del sistema Confederale, dal terziario allo sport, dalla cultura alle libere professioni".

L’assessore al Commercio e Sviluppo Economico, Francesco Carità ha sottolineato: "Penso sia fondamentale la stretta collaborazione tra pubblico e privato per fornire un’adeguata consulenza".

A coordinare i lavori Davide Urban, direttore generale dell’Associazione di categoria di via Baruffaldi: "Come Confcommercio – ha spiegato – siamo a fianco delle nostre imprese mettendo a disposizione la competenza delle imprese assicurative nostre associate, consentendo di rispondere al tema dei danni da eventi catastrofali, affrontandolo con investimenti sostenibili".

Interventi di Davide Grandis (Rete Professioni), Stefano Giovannini (Ariostea Broker), Marco Tartaglia (agente generale Unipol) e Michele Poccianti (agente Generali). Di particolare interesse per la platea di imprese l’intervento della società di analisi e consulenza economica Prometeia con il suo rappresentante Stefano Tripodi: "Gli eventi climatici creano rischi reali ed è quindi urgente intervenire per trovare contromisure di corretta valutazione ed esposizione economica ed assicurativa per limitare i danni da queste situazioni".