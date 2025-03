Alluvioni, plafond da 200 milioni

Banca Monte dei Paschi di Siena è vicina alle comunità della Toscana e dell’Emilia-Romagna duramente colpite dal maltempo e si è attivata per rispondere alla situazione di emergenza che si è venuta a creare negli ultimi giorni. La Banca ha stanziato un plafond di 200 milioni di euro per un primo intervento concreto a supporto di famiglie e imprese in difficoltà a causa degli eccezionali eventi atmosferici che si sono verificati in numerose zone delle due Regioni. Le misure si sostanziano nella concessione di finanziamenti destinati alle aziende per il tempestivo ripristino delle attività lavorative e alle famiglie le cui abitazioni sono state interessate dal nubifragio che ha colpito le Regioni nei giorni scorsi. I finanziamenti beneficeranno di condizioni di particolare favore e seguiranno un iter istruttorio prioritario.