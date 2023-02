"Alpini, dalle donne dem posizioni ideologiche"

"Per le sedicenti ’Donne democratiche’ ferraresi il fatto che la

Procura di Rimini abbia proposto l’archiviazione per mancanza di prove dell’infamante accusa di molestie sessuali attribuite agli Alpini partecipanti al raduno di maggio scorso, è una circostanza del tutto insignificante, perchè una molestia può esistere a prescindere dal fatto che dia origine ad una denuncia". Così la capogruppo di Ferrara Nostra, Francesca Savini interviene a seguito del commento del gruppo Donne democratiche che aveva accusato il sindaco, dopo la partecipazione degli alpini in città (a cui aveva esrpesso la solidarietà dopo il battage mediatico per le presunte molestie), di "maschilismo negazionista". "Gli Alpini – così Savini – secondo le donne democratiche sarebbero responsabili

di molestie, ancorchè non dimostrate, per la sola ragione di essere stati indicati da un gruppo di donne riminesi. Secondo il loro principio, quindi, chiunque merita di essere accusato delle più infamanti nefandezze, senza alcuna prova". "Da parte delle femministe – chiude Savini – riceviamo dimostrazione di una distorsione della realtà a meri scopi ideologici, ma vera politica con e per le donne non si fa pretestuosi proclami".