Alpini, in un anno settemila ore di solidarietà

E’ di 7374 ore, l’impegno che il gruppo di Cento dell’Associazione Nazionale Alpini ha messo a disposizione della collettività nel 2022, un numero davvero imponente che testimonia quanto questi uomini siano preziosi per il territorio. Dati che sono stati svelati venerdì sera nell’annuale assemblea del Gruppo che si appresta anche a compiere 40 anni di attività sul territorio cento-pievese.

Il Capogruppo Franco Poli ha tracciato un bilancio di anni di duro servizio per la comunità, un mandato protratto un anno oltre la scadenza naturale a causa dell’emergenza Covid nella quale l’ANA ha profuso un impegno estremamente complesso nelle attività di assistenza alla popolazione. Si parla di 1276 ore di servizio al centro vaccinazioni, 119 ore per il Pronto Spesa agli anziani, 257 ore per trasporti, traduzioni e assistenza ai profughi dell’ Ucraina, 104 ore in manifestazioni locali, 1767 ore di Protezione Civile, 652 ore di antincendio boschivo ai Lidi Ferraresi ed in Puglia, 998 ore di divulgazione della cultura Alpina e di Protezione Civile nelle scuole, 396 ore per la Fondazione colletta Alimentare, 1581 ore di servizio all’ adunata di Rimini, 78 ore per eventi delle Forze Armate, 146 ore di manutenzione al Giardino degli Alpini. A questo, si aggiungono spese per 2.150 euro per il sostegno dei profughi Ucraini nei primi giorni di guerra, quando ancora la macchina pubblica di assistenza non era operativa.

"Per il 2023 invece, per le scuole è in partenza un bellissimo progetto realizzato in cooperazione con la Fondazione " E se domani.. " e l’lstituto Comprensivo IC2 Pascoli dove gli alunni conosceranno la storia dei nostri nonni e le tecniche di Protezione Civile nell’ ottica di trasmettere la passione per il Volontariato ed una cittadinanza attiva e consapevole – annuncia Poli- Ovviamente la Protezione Civile, da sempre fiore all’occhiello degli Alpini centesi, ha tanti progetti tra i quali l’attivazione di una nuova struttura gonfiabile a rapido dispiegamento destinata all’accoglienza temporanea per i micro-eventi Sarà una tenda gonfiabile acquisita con i fondi della Convenzione Intercomunale Alto Ferrarese e allestita con generi di conforto predisposti dalla nuovo "squadra Cucina" nata nel 2022 in occasione dell’ Adunata di Rimini". Antincendio Boschivo, Logistica, e Sorveglianza Arginale resteranno, come sempre, le principali direttrici di intervento delle aree operative della Protezione Civile del gruppo che opera in convenzione per i Comuni di Cento, Castello d’Argile e Pieve di Cento. Sono stati anche tributati gli onori a due volontari che, per raggiunti limiti di età, lasciano il servizio.

Laura Guerra