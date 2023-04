Alpini, quarant’anni al servizio del paese

Il Gruppo di Cento dell’Associazione Nazionale Alpini compie 40 anni e lo fa inaugurando una sorta di baita realizzata nel complesso affidato agli alpini centesi per i servizi di protezione civile, recuperando una vecchia cabina di decompressione del gas metano, con un contributo del Comune di Cento e il lavoro dei Volontari del gruppo Ana. La "Baita Ottani", intitolata a Massimiliano Ottani che fu uno dei tre soci fondatori nel 1983, è uno spazio conviviale di supporto alle attività del gruppo, dedicata a riunioni, corsi, momenti associativi, recuperando un manufatto in disuso per continuare l’opera di efficientamento della sede operativa.

Storia degli alpini centesi che inizia 40 anni fa con Ottani, Stefano Fiocchi e Cesare Lanzoni che insieme a una decina di persone diede vita a quello che oggi è un prezioso e folto gruppo in costante aiuto alla popolazione non solo centese. "La sezione anche a Cento era nata dopo la grande adunata nazionale alpina di Bologna nell’82 e certamente, portava già in sé il seme della solidarietà – dice Sergio Bonsi - Con una crescita lenta ma costante nel tempo oggi siamo in 150 soci, con tanti giovani che uniscono la loro fierezza, operosità e forza a all’esperienza dei più vecchi".

Anni fatti di tanto aiuto alle persone, di Protezione Civile dal 1994 e una presenza costante sul territorio ma anche più ad ampio sguardo. "Il primo intervento all’estero del nostro gruppo fu in Albania durante la guerra, quando realizzammo un campo profughi dando un punto di ristoro a chi fuggiva – ricorda – fummo anche la prima squadra ad intervenire nel 2005 nel terribile incidente ferroviario di Crevalcore, presenti anche per il sisma ad Assisi, fummo anche la prima squadra dell’Emilia Romagna a partire per L’Aquila arrivando all’alba per realizzare il campo di accoglienza. Quell’esperienza è stata preziosa per quando poi è accaduto a casa nostra, perché ci ha permesso di fare squadra".

E non si contano le tante presenze dei nostri alpini nelle varie emergenze alluvionali tra le quali la grande paura del Po nel 2000 che ha visto il conferimento della medaglia di benemerenza data dal Ministero dell’Interno. Poi la pandemia. "Invece di chiuderci in casa abbiamo scelto di dare aiuto donando migliaia di giorni di lavoro alla comunità – prosegue – dal portare un sorriso ai bambini in lockdown portando l’uovo di Pasqua fino al grande servizio ai centri vaccinali, alla spesa a chi era in quarantena o il necessario a chi si trovava in ospedale".

Laura Guerra