Alpini, un passo avanti. Le penne nere entrano nella nuova ’casa’. Rinascita dopo il sisma

Vessilli al vento, orgoglio e divise schierate. Ieri c’è stato il taglio del nastro della nuova sede dell’Associazione Alpini gruppo di Ferrara, sezione bolognese-romagnola ‘Sottotenente Ivo Simoni’. L’ex edificio, in corso Giovecca 165, è inagibile dal sisma che colpì l’Emilia nel 2012.

Da allora, gli Alpini hanno chiesto al Comune una ’casa’. Dopo più di dieci anni, ha riaperto in via Trenti 32. I locali, dati in concessione dal Comune, sono stati ristrutturati dagli alpini di Ferrara. L’aiuola all’ingresso è stata realizzata in legno da Claudio Marchisio, segretario del Gruppo Alpini Ferrara e referente della Protezione civile. Erano presenti il sindaco Alan Fabbri, il vicesindaco Nicola Lodi, l’onorevole Mauro Malaguti, il presidente dell’Associazione Nazionale Alpini sezione bolognese romagnola Roberto Gnudi, il capogruppo dell’associazione Alpini gruppo di Ferrara Luca Nigrisoli. "Gli Alpini da sempre sono sinonimo di vicinanza alle comunità, di impegno per il sostegno alle popolazioni, di presenza nel momento del bisogno, punto di riferimento nelle emergenze – ha detto il sindaco Alan Fabbri –. Quello di oggi è un giorno di rinascita. Il gruppo Alpini torna ad avere una casa". "A Ferrara – ha sottolineato il vicesindaco Nicola Lodi – gli Alpini sono arrivati all’inizio degli anni Venti e ancora oggi, grazie ai soci-volontari, tengono viva un’associazione in cui si respira orgoglio". "Ringrazio il Comune, l’architetto Rita Fabbri e i miei alpini, che si sono spesi per rendere la sede accogliente", ha dichiarato Luca Nigrisoli. Soddisfatto il segretario del gruppo Alpini Claudio Marchisio. "Il Comune ha avuto attenzione verso un corpo storico – così il deputato Mauro Malaguti –, che ha fatto tantissimo per il popolo italiano, sia durante le guerre, sia in occasioni di calamità. Gli alpini sono una grande famiglia".