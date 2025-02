Alt discriminazioni nello sport. Una carta etica per il Comune: "Passo avanti per le donne"

Con deliberazione di giunta è stata approvata, su proposta dell’assessorato alle pari opportunità, l’adesione del Comune di Ferrara alla ’Carta Etica per il superamento dei divari e delle discriminazioni di genere nello sport’. Elaborata da Assist associazione nazionale atlete, la Carta Etica – che è stata aggiornata nel 2023 – nasce per la tutela dei diritti delle atlete e la promozione e lo sviluppo del genere femminile nelle figure apicali del mondo sportivo; tra i suoi obiettivi troviamo la sensibilizzazione sui temi riguardanti le pari opportunità e i diritti nello sport, e la promozione della cultura sportiva in generale. L’adesione alla Carta impegna le amministrazioni ad adottare politiche e azioni di valorizzazione della pratica sportiva, a confermare la volontà di procedere verso uno sport praticato da tutte le persone, senza discriminazioni di alcun tipo. "Un passo importante che conferma l’impegno – sostiene l’assessore alle pari opportunità Angela Travagli – a promuovere in sinergia con tutti gli attori coinvolti del territorio l’applicazione dei principi in essa contenuti per contrastare stereotipi e pregiudizi che influenzano negativamente la partecipazione delle donne non solo nella pratica sportiva, ma anche ai processi decisionali nelle organizzazioni sportive".