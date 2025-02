Hanno preso il via venerdì nell’Aula Magna del Dipartimento di Economia e Management dell’Università due percorsi di Alta Formazione manageriale in sanità: il Master di II livello in ’Economia e management dei servizi sanitari’ e il corso di perfezionamento in ’Management per aspiranti direttori di strutture sanitarie complesse’. I percorsi, accreditati dal servizio sanitario regionale dell’Emilia-Romagna, sono giunti rispettivamente alla ventesima e alla tredicesima edizione, confermandosi tra le iniziative di punta della Unife Master School per la formazione post-laurea. Rivolti a dirigenti sanitari, professionisti dell’area amministrativa, tecnica e del comparto sanitario, offrono un mix di competenze accademiche e pratiche. Già nella prima giornata di lezioni, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi con docenti di alto profilo, come Nicoletta Natalini, direttrice generale delle aziende sanitarie ferraresi.

re. fe.