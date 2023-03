Alta incidentalità a Gradizza Vertice con Comune e Provincia

Comune di Copparo e Provincia di Ferrara si sono seduti attorno al tavolo per individuare una possibile soluzione al problema dell’elevata incidentalità della Strada provinciale 4 a Gradizza. All’incontro, tenutosi ieri, hanno partecipato il sindaco Fabrizio Pagnoni, il comandante del Corpo di Polizia Locale Terre e Fiumi Gianni Gardellini, e il dirigente di Castello Estense, Luca Capozzi, con lo staff del settore Lavori Pubblici. Sotto la lente dal km 1+00 al km 1+500 caratterizzato da una conformazione curvilinea destrorsa, con culmine in corrispondenza dell’adiacente chiesa, che poi volge a sinistra imboccando il rettilineo verso il centro della frazione: 500 metri connotati anche da una leggera inclinazione verso il lato campagna e da una ridotta banchina. Qui, soprattutto in caso piogge o accentuata umidità sulla strada, si sono verificate numerose fuoriuscite. Il comandante Gardellini ha riferito che solo da inizio anno sono stati rilevati tre incidenti, mentre su un quarto sinistro sono intervenuti i Carabinieri. Diversi gli interventi presi in considerazione. Efficace potrebbe essere l’applicazione di uno strato di materiale in grado di rendere l’asfalto più ruvido e aggrappante nell’apice della curva: opera che potrebbe essere inserita già nella programmazione della Provincia dell’anno in corso. Sono stati presi in considerazione anche l’installazione di speed-check per indurre una riduzione della velocità, e di guard-rail, che il sindaco Pagnoni (foto) ha caldeggiato per l’azione di contenimento.