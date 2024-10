"Alta marea, così sbarchi più sicuri"

Un intervento per la qualità e la sicurezza della pesca locale. Sono queste le finalità del progetto di messa in sicurezza della banchina ovest del porto regionale di Goro, che ha ricevuto approvazione tecnica ed esecutiva per la prima fase, ed è candidato per il finanziamento dal Programma Nazionale Feampa (Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura) 2021/2027. "Con un investimento complessivo di 999.943 euro – spiega il sindaco di Goro Maria Bugnoli, assieme alla propria giunta - l’intervento sottolinea l’impegno dell’amministrazione comunale a favore della sicurezza e delle condizioni di lavoro nel settore ittico locale, contribuendo alla valorizzazione delle risorse produttive del territorio". L’intervento, sviluppato dall’Ufficio Tecnico Comunale, prevede la sopraelevazione e manutenzione straordinaria della banchina. Questa operazione migliorerà la sicurezza delle attività di sbarco, anche in caso di alta marea. Il progetto è allineato alle priorità del Fondo europeo per gli affari marittimi (Feampa), focalizzate sul miglioramento delle condizioni di lavoro e della qualità dei prodotti ittici. Questi, dunque, gli obiettivi specifici e i dettagli del progetto, la cui candidatura "è stata possibile grazie alla collaborazione tra istituzioni territoriali, inclusi Regione Emilia-Romagna, Agenzia per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile, Guardia di Finanza e Capitaneria di Porto – proseguono dall’amministrazione comunale -. I pareri positivi confermano la rilevanza e l’urgenza dell’intervento. Una volta finanziato, il progetto rappresenterà un segnale concreto dell’impegno dell’Amministrazione comunale di Goro per il potenziamento delle infrastrutture locali". Da questo intervento, quindi, sono attesi effetti positivi su tutto il comparto economico e sulla comunità, un miglioramento delle condizioni di lavoro e supporto lo sviluppo sostenibile del settore ittico. Futuro e sviluppo economico sono le parole cardine del progetto candidato al finanziamento del Programma Nazionale Feampa. Tra l’altro, proprio a Goro, recentemente si è tenuto un incontro inerente le linee guida e contenuti del nuovo bando Feampa, strumento di finanziamento a livello europeo che fornisce risorse fresche per supportare il settore ittico.

Valerio Franzoni