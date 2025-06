Alta tensione in centro a Ferrara: “Aggredito con una sedia”

Ferrara, 1 giugno 2025 – Prima le parole forti, poi un pugno e infine una sedia scaraventata sulla testa. I testimoni presenti venerdì sera in via delle Scienze raccontano scampoli di una banale lite tra due persone, sfociata improvvisamente in violenza e placata soltanto grazie all’arrivo prima dei militari dell’Esercito e poi di polizia di Stato e carabinieri, intervenuti con più pattuglie. L’epilogo – le cui tracce erano ancora visibili ieri mattina sull’asfalto e sui muri sotto forma di macchie di sangue – è di una persona portata in ospedale con alcune ferite al capo. L’esatta dinamica dell’accaduto – attualmente al vaglio della polizia – è ancora in fase di ricostruzione, anche allo scopo di capire con precisione i ruoli dei protagonisti ed eventuali responsabilità.

Quello che al momento si sa è quanto trapelato sin dalla serata di venerdì. Siamo davanti a un locale di via delle Scienze, in pieno orario da movida. Alcune persone sono sedute ai tavolini all’esterno. Bevono qualcosa e fanno quattro chiacchiere in una delle prime serate dal sapore di estate. A un tratto, nel flusso delle voci due spiccano più delle altre. Un litigio, i cui toni si alzano rapidamente. Coinvolti – raccontano i presenti – un uomo sulla trentina e un ragazzo più giovane. All’improvviso quest’ultimo si sarebbe alzato e avrebbe colpito l’altro prima con un pugno e poi con una sedia di plastica presa dalla distesa. I primi a intervenire sono i militari dell’Esercito, che si trovavano a passare da quelle parti durante il loro servizio di controllo. “I soldati cercavano di calmare il ferito – spiega un testimone –, ma lui era agitato e gli si avvicinava in maniera minacciosa. Così lo hanno immobilizzato, in attesa delle pattuglie”. Sul posto arrivano in forze polizia e carabinieri, insieme a un’ambulanza del 118. Il ferito, nonostante un atteggiamento poco collaborativo, viene medicato e portato all’ospedale di Cona per accertamenti.

L’episodio dell’altra sera non stupisce chi in via delle Scienze lavora o vive. “Non è la prima volta – spiega un esercente –. Purtroppo capita abbastanza di frequente che scoppino liti, magari dopo qualche bicchiere di troppo. A volte succedono proprio qui in strada, altre in via Paradiso, dove sono più lontani da occhi indiscreti”