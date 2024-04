Altalene in rosa, al via il progetto

In attesa del Giro d’Italia il Comune dà ora indicazioni per aderire al progetto ‘Un Giro in Altalena’. È possibile ritirare il kit per assemblare e decorare l’altalena in rosa, ritirandola alla Festa dello Sport il 13 aprile in piazza Guercino, dalle 15.30 alle 18.30 o in biblioteca in Pandurera dal 15 aprile. Si dovranno poi restituire decorate alla biblioteca entro il 22 aprile per poterle esporre lungo le vie del centro a partire dal 4 maggio. Martedì alle 13 in sala Zarri, invece, l’amministrazione comunale informerà le attività produttive e commerciali con sede nelle vie I Maggio, IV Novembre, Risorgimento e Ferrarese in merito alla gestione organizzativa della giornata di arrivo del Giro d’Italia.