Alte temperature, frutteti a rischio

Alte temperature e rischio gelate tardive

Confagricoltura Ferrara: "Scenario che preoccupa per il comparto frutticolo". C’è preoccupazione tra gli agricoltori del comparto frutticolo, in particolare per via delle alte temperature. In questo periodo sono di gran lunga superiori rispetto alle medie invernali e potrebbero danneggiare le produzioni.

A tracciare il punto della situazione è Danilo Tamisari, presidente della sezione frutticola di Confagricoltura Ferrara. "Nei mesi di dicembre e di gennaio – evidenzia – il caldo anomalo non ha fatto fermare il ciclo di crescita delle piante e ciò potrebbe portare a una ripresa vegetativa precoce delle albicocche, pesche e prugne, ripresa che porterebbe alla nascita dei primi germogli sulla pianta".