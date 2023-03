Alternanza scuola e lavoro dell’istituto Montalcini "Gli studenti diventano maestri dei bimbi dell’asilo"

La solidarietà e l’inclusività si impara fin dalla più tenera infanzia. Va in questa direzione un progetto di alternanza scuola e lavoro che ha coinvolto diverse realtà del territorio portuense. Nella scuola dell’infanzia "Sorelle Nigrisoli" infatti sono stati consegnati i materiali in comunicazione aumentativa e alternativa realizzati dalla studentessa Ester Marchini dell’ IISAP "Rita Levi Montalcini" in collaborazione con l’associazione Il Volo. "Una mattinata emozionante – commenta il sindaco Dario Bernardi - che mi ha fatto toccare con mano quello che dovrebbe essere il concetto di scuola come comunità educante e inclusiva. Un ringrazio che va innanzitutto a Ester e a tutta la sua famiglia, agli attenti e curiosi bimbi e bimbe del Nigrisoli, alle operatrici e assistenti sociali di Azienda USL di Ferrara, e ai dirigenti e insegnanti dei nostri istituti". Ester Marchini – aggiunge il vice sindaco con delega all’Istruzione, Francesca Molesini - è stata la vera protagonista: impeccabile, pronta e paziente nel soddisfare la curiosità delle bimbe. Un ringraziamento speciale va a Il Volo, a tutte le operatrici e assistenti sociali dell’AUSL di Ferrara, al dirigente scolastico Diego Nicola Pelliccia e al personale docente dell’IIisap Rita Levi Montalcini e alle insegnanti dell’Infanzia e dell’istituto Comprensivo di Portomaggiore".