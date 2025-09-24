"Altieri? Una scelta personale. Ma il nostro impegno prosegue"

"Dispiace, ma rispetto la sua scelta. L’impegno amministrativo prosegue senza scossoni". Così l’onorevole leghista Davide Bergamini, sindaco di Vigarano, commenta la decisione del consigliere di maggioranza Fabio Altieri delle dimissioni dal ruolo di segretario provinciale del Carroccio, ridando indietro anche la tessera, mantenendo però il suo posto tra i banchi della maggioranza. "Se non si ritrova più nel suo movimento politico, è ovvio che va rispettato – prosegue Bergamini – Altieri mi ha garantito la sua permanenza in consiglio comunale, quindi non cambia nulla dal punto di vista amministrativo. Penso che alla base della scelta, come lui ha scritto, ci siano motivazioni personali e professionali, una difficoltà oggettiva, per i suoi impegni, nel seguire il ruolo di segretario di partito come avrebbe voluto".

Sulle motivazioni dell’addio, Bergamini respinge l’idea che ci siano state divergenze interne a livello comunale. "Non ho mai avuto la sensazione di disallineamenti a livello locale – dice – C’è sempre stato un rapporto trasparente e sereno. Probabilmente le sensibilità diverse riguardano temi nazionali o internazionali". Quanto al ruolo di capogruppo, Bergamini lascia intendere che non ci saranno cambiamenti. "Ad oggi non ci sono i presupposti per modificare l’assetto del Consiglio – dice – se Fabio vorrà confrontarsi, lo faremo insieme alle altre forze di centrodestra, ma finché garantisce il suo impegno può tranquillamente continuare a ricoprire quel ruolo". E sul cambio di equilibrio numerico il sindaco esclude ripercussioni. "Siamo una maggioranza solida, c’è un ottimo rapporto tra tutti. Le decisioni vengono prese insieme, e non sono mai state imposte".

Altieri non è l’unico esponente che ha lasciato la Lega nel territorio ferrarese negli ultimi anni, tuttavia, per Bergamini il dato non è allarmante: "È vero che qualcuno si è allontanato, ma tanti altri si sono avvicinati, anche in territori tradizionalmente difficili come Bologna e la Lega resta un partito radicato nei territori". "Rispettiamo la scelta. Per noi non cambia nulla – è la voce del vicesindaco Mauro Zanella di Fratelli d’Italia – I progetti vanno avanti e gli equilibri sono consolidati. Abbiamo un ottimo rapporto con tutti, compresa la Lega, e lavoriamo in armonia".

E l’opposizione. "Segna un passaggio non di poco conto per la scena politica locale – dice Agnese De Michele – Quando un amministratore sceglie di prendere le distanze dal partito di appartenenza, nascono molte domande. Non è necessariamente un gesto di rottura fine a se stesso ma può essere una richiesta di autenticità e trasparenza".

Laura Guerra