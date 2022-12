"Alto Ferrarese, i soldi dei servizi dove finiscono?"

"C’è un problema sulla gestione dei servizi socio assistenziali. Per Vigarano sappiamo quanti soldi mettiamo a disposizione per la gestione di questi servizi ogni anno, ma non abbiamo mai la certezza concreta di quanti ritornano sul territorio". L’ha confermato martedì sera in consiglio comunale il vicesindaco Mauro Zanella, alla luce dei circa 190 mila euro destinati lo scorso anno da Vigarano e i 250 mila dell’anno precedente, alla gestione dei servizi sociali dell’Alto ferrarese di cui il comune di Cento è capofila. "Non riusciamo ad avere i dati concreti, dei servizi – ha specificato - e facciamo fatica capire anche il numero delle domande che arrivano verso i servizi sociali. Sono dati coperti dalla privacy. Negli incontri che abbiamo fatto in questo anno abbiamo chiesto di essere messi a conoscenza dei dati". L’approvazione di un accordo di collaborazione tra i comuni dell’ambito territoriale sociali del distretto ovest, ha sollevato punti di vista e perplessità, alzando la voce di un consiglio comunale, quello di Vigarano, che chiede spiegazioni, tanto che il punto all’ordine del giorno è stato approvato ma con l’astensione del consigliere di maggioranza Umberto Gardenghi e di due consiglieri della lista civica d’ opposizione ‘Viviamo Vigarano, Lisa Pancaldi e Olao Guidetti. Da qui l’annuncio: "Abbiamo inserito in delibera una clausola – ha assicurato vicesindaco –. Nel momento in cui ci verrà richiesta la compartecipazione alle spese di gestione".

cl.f.