Altra tragedia in stazione Muore travolto dal treno

Ancora una tragedia sui binari. Quello di ieri mattina è il terzo investimento che si verifica dall’inizio dell’anno in stazione e il secondo con esito mortale. A perdere la vita, ieri mattina, è stato un cinquantenne italiano, colpito da un treno in arrivo allo scalo estense. L’allarme è scattato alle 11.30. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118 e gli agenti della polizia ferroviaria. Purtroppo, per lui non c’era ormai più nulla da fare. Ora si tratterà di capire cosa ci sia all’origine della tragedia, se un gesto volontario o una tragica fatalità, legata magari a un tentativo azzardato di attraversare. Al momento, gli investigatori sembrerebbero propendere per la prima ipotesi. Un aiuto in questo senso potrà arrivare sia dalle testimonianze dei viaggiatori presenti sulle banchine, sia dalle immagini delle telecamere della stazione. Un testimone ha dichiarato di averlo visto scendere sulle rotaie al binario 3, proprio mentre arrivava un convoglio. L’investimento ha causato rallentamenti e ritardi sulla linea Bologna-Venezia per tutto il tempo necessario agli interventi di recupero del corpo e all’attività di indagine affidata alla Polfer. La circolazione è tornata alla normalità intorno alle 15.

Come anticipato, quello di ieri mattina è il terzo investimento che si è verificato in stazione dall’inizio dell’anno. Il primo è accaduto proprio il giorno di Capodanno. A perdere la vita è stato un ragazzo di 29 anni, travolto da un Frecciarossa. Il 16 gennaio, altro dramma. Un uomo di 34 anni ha perso una gamba dopo essere stato urtato dalla carrozza di un treno in transito. Salvo per miracolo, è stato trasportato all’ospedale di Cona e subito operato. Sempre nella giornata di ieri, ma in un’altra zona della città, si è poi sfiorata un’altra tragedia. Nel pomeriggio una persona ha tentato di togliersi la vita dal cavalcavia della ferrovia di via Wagner. Ad evitare il peggio è stato il tempestivo intervento di carabinieri e personale del 118.