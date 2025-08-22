Altra tragedia sul lavoro. Schiacciato dal muletto, operaio perde la vita: "Serve più sicurezza"

Tragedia sul lavoro, nella notte tra mercoledì e giovedì, nella campagne di Molinella (nella Bassa Bolognese) dove un operaio è morto schiacciato da un muletto. Il ragazzo, Hussain Mazammal, 28enne pachistano, residente ad Argenta, era in servizio notturno alla Greenergy, azienda per cui lavorava da tempo, a Marmorta, frazione di Molinella. Secondo le prime informazioni verso le due del mattino il 28enne stava armeggiando con il muletto nell’intento di inforcare alcuni grossi sacchi di concime che si trovavano a un altezza di circa due metri. Ad un certo punto, però, qualcosa è andato storto perché quando l’operaio è sceso dal mezzo per sistemare le forche del muletto in direzione dei sacchi che voleva caricare il mezzo si è mosso, schiacciandolo. È morto sul colpo per la frattura dell’osso cervicale. Stando a quanto si apprende al momento, pare che il 28enne si fosse dimenticato di inserire il freno a mano del muletto prima di scendere dal mezzo. Sul posto, avvisati da alcuni colleghi, sono arrivati i sanitari del 118, che non hanno potuto fare nulla per il giovane operaio, e i carabinieri della compagnia di Molinella. Con loro anche i vigili del fuoco e la Medicina del Lavoro. Non sono state ravvisate anomalie e non ci sono indagini in corso, quindi la salma è già stata restituita ai familiari. Ma il fratello della vittima, Nadeem, che da un anno lavora nella stessa azienda, ai microfoni del Tg regionale Rai ha espresso i suoi dubbi sull’accaduto: "Quello non è lo stesso muletto che usiamo di solito. Il muletto buono si è rotto e da due giorni stavamo usando l’altro. Normalmente quando ti alzi dal sedile il muletto viene fermato e invece questo no, lui è sceso e il muletto è partito". Quindi, secondo il fratello, Mazammal non sarebbe stato consapevole della mancanza del blocco automatico sul mezzo che stava usando.

Tante le autorità che hanno espresso cordoglio per la tragedia avvenuta. In primis, per la Città Metropolitana di Bologna, il capo di gabinetto del sindaco e delegato alle Politiche del Lavoro, Stefano Mazzetti: "Questo ennesimo episodio conferma che ancora oggi la sicurezza sul lavoro non è garantita, si tratta di una vera emergenza che dovrebbe essere al centro del dibattito nazionale". A fargli eco, per la Regione, l’assessore al Lavoro Giovanni Paglia: "Mentre esprimiamo la nostra vicinanza e solidarietà alla famiglia abbiamo il dovere di pretendere più impegno da noi stessi, ma anche dal governo, che non riesce mai a dare seguito alle promesse fatte in materia di sicurezza. Servono più prevenzione e formazione, ma anche più controlli". Addolorato il sindaco di Molinella, Bruno Bernardi: "La comunità tutta si stringe attorno a famigliari, amici di Hussain Mazammal, condividendone il lutto e la sofferenza. Allo stesso tempo, esprimiamo la nostra solidarietà e vicinanza anche all’azienda Greenergy, coinvolta in questa dolorosa vicenda, poiché tragedie come queste colpiscono non solo le famiglie, ma anche i luoghi di lavoro e chi vi opera quotidianamente". Ha espresso il cordoglio per il proprio concittadino, di casa a Consandolo, anche il sindaco di Argenta, Andrea Baldini. "Ci uniamo al dolore dei suoi cari per questa tragica perdita" ha scritto su Facebook. Si unisce al dolore anche il capogrupp Pd in Regione Paolo Calvano. "Il primo pensiero va alla famiglia, a cui esprimiamo tutta la nostra vicinanza – afferma –. Ma, allo stesso tempo, chiediamo che siano indagate sin da subito e chiarite in fretta le cause dell’accaduto".