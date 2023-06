Altre due ’spaccate’ di notte Ascom: "Bisogna intervenire"

CENTO

Altre due spaccate nella notte si aggiungono alla lista di negozi visitati dai ladri tra giovedì e sabato, con danni alle attività commerciali e poco denaro asportato. Venerdì mattina, infatti, a farne le spese è stato il forno e bar Caruso a Corporeno. Ad agire, probabilmente, un uomo di mezza età e dalla carnagione chiara, forse con un’altra persona all’esterno, che è entrato all’interno del bar spaccando il vetro con una pietra. Una volta dentro, è andato alla cassa, l’ha sbattuta più volte contro il marmo per aprirla, per poi rubare il fondo cassa che c’era all’interno e uscire. L’azione si è svolta a mezzanotte e mezzo circa, ma pochi minuti dopo, l’uomo è nuovamente entrato, stavolta indossando un casco da moto, è ritornato al cassetto e se n’è andato. Ladri anche nel negozio di tatuaggi in via Ponte Reno. Cercavano soldi e sono riusciti a rompere la vetrina addirittura smontando il vetro antisfondamento per entrare e cercare cassa e denaro. Anche su questi due episodi, i carabinieri di Cento stanno indagando per cercare di individuare i responsabili. Attività che si aggiungono alla spaccata alla Pasticceria del Guercino, al negozio di tatuaggi di viale Bulgarelli e a Supernova in via Guercino, oltre alla caffetteria a Corporeno a fianco delle scuole.

"In primo luogo voglio esprimere la piena solidarietà di Ascom nei confronti degli operatori del commercio e della ristorazione che nei giorni scorsi hanno visto le loro attività devastate da spaccate e furti - commenta Silvia Pedriali, presidente della delegazione Ascom a Cento - all’entità del furto si sono sommati i danni ingenti a negozi e bar. Attività commerciali che sono il frutto di investimenti e sacrifici che i nostri imprenditori hanno fatto nel corso degli anni". E rimarca la necessità di sicurezza chiedendo azione da parte del Comune. "Il tema della sicurezza serale si ripropone purtroppo in tutta la sua gravità – conclude - a questo scopo chiederemo a breve un incontro con il sindaco Edoardo Accorsi e l’assessore alla Sicurezza Mario Pedaci per avere un quadro delle iniziative e delle collaborazioni messe in campo a tutela delle imprese, che hanno necessità di precise e concrete rassicurazioni".

l.g.