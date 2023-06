Altre quattro attività nel club delle insegne storiche

Sono state iscritte nell’albo regionale delle "Botteghe Storiche". Per l’occasione l’altra sera in consiglio comunale hanno ricevuto le congratulazioni istituzionali, ed una onoroficenza ricordo donata agli attuali titolari. Si tratta di piccole imprese, attività commerciali e della ristorazione, soprattutto a conduzione famigliare. Che, presenti sul territorio da almeno mezzo secolo, sono tuttora operative, e decise ad andare avanti, di "tenere botta nonostante mille difficoltà", come han detto. La loro forza sta nella caratterizzazione, capacità gestionale, tradizione ed innovazione, impegno e dedizione, passione e cultura, manualità e saper fare. Il tutto tramandando di padre in figlio, ed in uno spazio di temporale e generazionale di 50 anni ed oltre, professionalità e qualità del servizio offerto alla clientela. "Sono luci accese sul nostro territorio, dal dopoguerra ad oggi" ha commentato in sintesi il primo cittadino nell’esprimere i propri rallegramenti. Si tratta dell’"Enoteca Burattoni" di Argenta, avviata nel 1946; "Antica Trattoria Ai Cortili" di Codifiume, nata nel 1949; il negozio di mobili, casalinghi, elettrodomestici e prodotti agricoli "Felletti Sergio" sito a Longastrino sin dal 1958, che ha lanciato un accorato appello affinchè "si aiutino gli esercizi di vicinato, che faticano o chiudono, soffocati dalla concorrenza della grande distribuzione". Infine il ristorante "Da Patuelli" a Campotto, zona investita dall’alluvione ma che resiste dal 1971, specializzato in piatti a base di pesce. Intanto su di un filone diverso il dottor Eraldo Sanchi, medico in pensione di Codifiume, e Donatella Tulipianti, infermiera a Cona, sono stati insigniti dal prefetto Rinaldo Argentieri, dell’onoroficenza dei Cavalieri della Repubblica conferita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questo per l’essersi distinti, mettendosi volontariamente a disposizione dell’Usca: l’unità di assistenza a domicilio.

n.m.