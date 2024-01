Altro colpo allo spaccio. Cento dosi di cocaina scoperte in zona Gad: "Nascoste nei cespugli"

Oltre cento dosi di droga già confezionate in altrettanti ovuli pronti per essere spacciati, per un valore stimato di guadagno di oltre cinquemila euro. È il ‘bottino’ conseguito nel corso della scorsa settimana grazie ai controlli effettuati dagli operatori della polizia locale. "La lotta allo spaccio – commenta il vicesindaco con delega alla Sicurezza Nicola Lodi – sta fruttando risultati importanti, come abbiamo visto dal bilancio presentato in occasione della celebrazione di San Sebastiano. Solo nel 2023, la nostra polizia locale ha tolto dal mercato dello spaccio 4,5 chili di droghe. In questi cinque anni la quantità di droga sottratta agli spacciatori è quattro volte superiore dei precedenti cinque. Non molliamo un solo istante nel contrasto di un fenomeno che è una vera piaga sociale. Proseguiamo imperterriti a colpire, soprattutto tramite azioni preventive, venditori e consumatori".

Mercoledì è stato il giorno più fruttuoso per il personale appartenente al nucleo cinofilo e al nucleo antidegrado. Il fiuto di Chloe ha infatti portato al recupero di 70 dosi di cocaina nascoste in un cespuglio nella zona di piazzale XXIV Maggio, nei pressi dell’acquedotto monumentale, e di 34 dosi di cocaina e speedbal – un pericoloso mix di cocaina, anfetamina ed eroina – rinvenute dentro il tronco di un albero durante un controllo delle mura di viale IV Novembre. Nel frangente sono stati recuperati anche nove grammi di hashish. Poco dopo, i cani antidroga impiegati in un controllo in stazione insieme al personale della polizia ferroviaria, hanno fatto sì che un giovane nigeriano, trovato in possesso di mezzo grammo di hashish per uso personale, venisse segnalato al prefetto. Lo stesso pomeriggio, questa volta in piazzale della stazione, gli agenti hanno fermato per un controllo un cittadino pachistano 27enne, trovandolo in possesso di 17 grammi di hashish. L’extracomunitario è stato denunciato a piede libero e la droga è stata sequestrata. Nel tardo pomeriggio di venerdì, sulle mura di via Baluardi, all’altezza dell’intersezione con via delle Chiodare, operatori in abiti civili hanno provveduto a identificare, e denunciare, un giovane egiziano sorpreso mentre cedeva hashish e incassava una banconota da 20 euro. Fermati sia l’acquirente che il pusher. Nella mattinata di sabato, l’impiego del cane antidroga in zona Gad ha consentito di individuare un nigeriano, trovato in possesso per uso personale di un piccolo quantitativo di cocaina e hashsih. L’uomo è stato sanzionato e segnalato come assuntore.

Non solo droga. Domenica mattina un’impresa artigiana è stata infatti sanzionata per avere effettuato un trasporto senza aver preventivamente compilato il necessario formulario utile al tracciamento dei rifiuti trasportati. Comportamento, questo, che preannuncia l’abbandono indiscriminato dei rifiuti con danno all’ambiente e agli imprenditori che invece si accollano i costi di smaltimento.