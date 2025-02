Altro sciopero, dramma degli operai: "Noi, appesi a un filo e senza futuro"

Tra i lavoratori Berco prevale lo sconforto. L’attesa, per tutte le parti coinvolte, è l’incontro convocato il 13 al Ministero delle Imprese. Ma quella di ieri è stata un’altra giornata davanti ai cancelli per dire no ai licenziamenti collettivi. C’è poca voglia di parlare tra gli operai. Roberto Droghetti, con un filo di voce, spiega:: "Non c’è tanto da dire, noi ascoltiamo i sindacati che stanno seguendo da vicino la trattativa, ma la sensazione è che siamo in una situazione di stallo assoluto. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni, attendiamo sviluppi dell’incontro a Roma". Sulla falsa riga anche Fabio Gasparini: "Questa volta la vedo dura che si arrivi ad un accordo. L’azienda ha dimostrato fino ad oggi poca disponibilità a trattare. Ma spero di sbagliarmi. Stando a quanto dicono i sindacati, con la precedente dirigenza si riusciva ad instaurare un dialogo, mentre con quella attuale è molto difficile: dicono una cosa e ne fanno un’altra". Sconfortato Vanni Navarri: "Ormai non sappiamo più cosa dire, non abbiamo più speranze su nulla. Siamo davanti a una continua attesa di conoscere come sarà gestita questa situazione. Possiamo dire che siamo nel limbo più totale. Una situazione davvero molto brutta ormai da tempo. Si fa anche molta fatica a lavorare – prosegue Navarri –, se entri nello stabilimento, la tua mente resta sempre là fuori; ci si chiede quotidianamente cosa succederà nel futuro, saremo tutti licenziati?".

Un altro lavoratore fuori a scioperare è Cristiano Cappellari: "Una situazione difficile. Posso dire che personalmente sono 31 anni che sono in azienda e ne ho viste di tutti i colori, ma mai una situazione come questa. Ci sono interi reparti dove gli operai sono costretti a spazzare per terra perché non c’è lavoro. Ora attendiamo gli sviluppi dei prossimi incontri. Come detto ai sindacati, faremo quello che ci dicono, continueremo con la nostra unica arma, quella dello sciopero. Personalmente sono convinto che si arrivi a una soluzione, quindi rimango fiducioso. Voglio essere positivo. Si rimarrà in trepidazione e con l’incertezza, ma si spera che tra 70/75 giorni si possa trovare un accordo definitivo e meno impattante per tutti. Siamo disposti anche di andare in Germania per fare sentire la nostra voce". Paolo Gulmini aggiunge: "Lo stato d’animo è ormai pessimo, sono 23 anni che lavoro qui, sto assistendo per la terza volta ad uno sciopero, sono davvero stanco. E questa volta sembra la peggiore di quelle già vissute. All’orizzonte non vediamo molte prospettive". Un altro veterano della Berco è Erik Volpi: "Siamo molto abbattuti, sono 24 anni che vivo questa situazione. E anche io credo che questa sia la peggiore, aspettiamo di capire cosa ci riserva il futuro ma non è facile. Una vera incognita per tutti, siamo appesi a un filo".