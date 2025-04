Alunni a lezione dai bersaglieri

Una mattinata carica di emozioni e insegnamenti quella trascorsa dagli studenti della scuola media di Portomaggiore durante la visita dell’associazione Bersaglieri. L’incontro, organizzato nell’ambito delle attività di educazione civica e cittadinanza attiva, ha offerto ai ragazzi un’occasione unica per conoscere da vicino una realtà storica e al tempo stesso profondamente attuale. I rappresentanti dell’associazione hanno raccontato la storia e i valori che da sempre li guidano, ma soprattutto hanno presentato il loro impegno come volontari nelle situazioni di emergenza e calamità naturali, come le recenti alluvioni che hanno colpito diverse zone del Paese. I ragazzi hanno ascoltato con grande attenzione i racconti degli interventi svolti nelle zone colpite da alluvioni.