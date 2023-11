Alunni a lezione di alberi. La forestale nelle scuole

Una bellissima iniziativa a favore dell’ambiente si è tenuta ieri, in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi. I reparti dei Carabinieri Forestali della provincia di Ferrara, insieme ad Amministrazioni comunali, Istituti scolastici e Associazioni di Volontariato, infatti, hanno organizzato numerose iniziative di sensibilizzazione ed educazione ambientale che hanno come momento fondamentale la messa a dimora di giovani alberi coltivati nei vivai del Reparto Biodiversità di Pieve Santo Stefano. Si tratta di giovani piantine forestali appartenenti a specie autoctone che saranno piantate nei giardini di scuole, centri sociali e centri urbani. Saranno coinvolti studenti e professori di scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado e anche Istituti superiori. Tutte le piante forestali, inoltre, sono corredate di una fascetta con Qr Code per consentire la loro geolocalizzazione ed il conseguente inserimento nel portale www.unalberoperilfuturo.it. Dal sito sarà possibile monitorare le operazioni di messa a dimora e verificare nel tempo la quantità di anidride carbonica che sarà catturata dall’ambiente per realizzare un nuovo bosco urbano su tutto il territorio nazionale. Con l’occasione della piantumazione i Nuclei dei Carabinieri Forestali della provincia svolgeranno per gli alunni della scuola attività di educazione ambientale finalizzata alla descrizione dell’importanza degli alberi, delle foreste per il futuro delle popolazioni e della terra. Il tutto, nell’ambito del progetto ‘Un albero per il futuro’. Ieri l’iniziativa si è svolta nei giardini delle scuole Gulinelli, Cadore e Gramsci di Copparo, alla presenza del sindaco Fabrizio Pagnoni, dell’assessore all’Ambiente Massimo Baraldi, dei carabinieri Forestali di Ferrara, e dell’azienda Roverati Giardini che, nell’occasione, ha donato a ogni plesso un albero e le piantine per tutti i piccoli e le loro educatrici. Piantumazioni si sono tenute anche alla scuola primaria ‘Leopardi’ a Poggio Renatico con il Nucleo Forestale di Bondeno, all’Istituto comprensivo ‘Don Chendi’ di Tresignana con il Nucleo Forestale di Ferrara, nella sede di Consandolo dell’Istituto Comprensivo ‘Bassani’ di Argenta con il Nucleo Forestale di Portomaggiore e oggi l’appuntamento sarà all’Istituto superiore ‘Remo Brindisi’ di Lido degli Estensi con il Nucleo Forestale di Comacchio.

Valerio Franzoni