Alunni al laboratorio di geoscienze

Il futuro del mondo del lavoro sono le geoscienze. Con questa consapevolezza gli studenti del "Rita Levi Montalcini" di Argenta e Portomaggiore hanno partecipato a due geolaboratori del polo tecnologico dell’università di Ferrara della facoltà di Geologia. Studenti e studentesse hanno toccato con mano le discipline delle geoscienze attraverso un percorso multidisciplinare. I laboratori svolti sono stati due: "Microfossili e dei cambiamenti climatici" e "Vedere il non Visibile (Seeing the Unseen): esplorare con la geofisica". Gli alunni del Levi Montalcini, hanno scoperto attraverso queste attività l’importanza della geologia a 360 gradi dalle problematiche pratiche dell’uomo nella sua interazione con l’ambiente che lo circonda, dalla comprensione dei fenomeni geologici e soluzione geologico-tecnica e ingegneristica dei rischi geologici.