Alunni attenti ad ambiente e mobilità sostenibile. Torna il progetto ’A scuola... in pediBus’ Il progetto 'A scuola... in pediBus' riparte a Comacchio per sensibilizzare i bambini alla mobilità sostenibile e uno stile di vita sano, con il supporto della Cooperativa Sportiva SportivaMente e il patrocinio del Comune. Un'opportunità divertente e sicura per i giovani studenti.