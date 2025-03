Alunni consiglieri per un giorno

Nella mattinata di lunedì gli studenti della classe IV S dell’istituto Einaudi sono stati ricevuti in municipio dall’assessore alla Pubblica istruzione Chiara Scaramagli, dal presidente e dal vicepresidente del Consiglio comunale Federico Soffritti e Anna Chiappini. Nella sala del Consiglio comunale gli studenti e i loro docenti hanno vissuto l’esperienza di essere consiglieri per un giorno, analizzando e dibattendo su due temi specifici: politiche giovanili e sport e politiche giovanili e violenza fra adolescenti. Dopo aver esposto gli elementi essenziali dei due temi affrontati studenti e studentesse hanno lanciato alcune proposte che sono state raccolte dai rappresentanti dell’amministrazione e saranno oggetto di approfondimento per la loro realizzazione. Nel corso della seduta speciale, Scaramagli ha sottolineato come "la conoscenza della macchina comunale sia molto importante per essere cittadini attivi e consapevoli".