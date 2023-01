Alunni delle elementari premiati al museo delle moto

Per i cinque bambini vincitori del concorso di disegni promosso dal Museo “Glorie Italiane” di Scortichino sono arrivati dai gestori del museo, la famiglia Marchetti, altrettanti premi. Il tema concorso era incentrato sul museo, e a parteciparvi sono stati gli alunni della primaria “Bisi” di Scortichino. "Un grande ringraziamento alla famiglia Marchetti per l’attenzione mostrata verso il territorio, la cultura e i più piccoli – commentano soddisfatti il sindaco Simone Saletti e l’assessore Francesca Aria Poltronieri –. Ai cinque vincitori, uno per ciascuna delle cinque classi del plesso, sono andati altrettanti premi dello stesso valore".