Alunni in prefettura. Il ruolo dell’istituzione

Il prefetto Massimo Marchesiello ha incontrato ieri a palazzo don Giulio d’Este alcune seconde classi, indirizzo meccanico, dell’istituto superiore Copernico nell’ambito di un progetto volto a far conoscere agli studenti la prefettura, le sue diverse competenze e la figura del prefetto. Nel corso dell’incontro, il prefetto ha illustrato agli studenti il ruolo della prefettura come organo di governo del territorio, sottolineando l’importanza del suo ruolo di garante dell’ordine pubblico e della sicurezza. Ha inoltre descritto le diverse funzioni svolte dalla prefettura, tra cui il coordinamento delle forze dell’ordine, la gestione dell’immigrazione, il rilascio di autorizzazioni e licenze, la tutela dell’ordine pubblico e la protezione civile. Il prefetto, sottolineando l’importanza di far conoscere alle nuove generazioni il ruolo delle istituzioni, ha poi risposto alle domande degli studenti, che hanno dimostrato grande interesse per le diverse tematiche affrontate. L’iniziativa ha consentito di creare un momento di dialogo e confronto con i giovani studenti.