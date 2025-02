Alunni, la seconda chance: "Stop alla fuga dai banchi"

Sono sempre più numerosi gli adolescenti delle ultime generazioni che già nel corso del primo anno, dopo pochi mesi dall’inizio delle lezioni, si accorgono di aver intrapreso un percorso non adatto a loro. Le scuole fanno tanto per orientarli con Open day, visite guidate, colloqui di orientamento, ma molte famiglie sostengono che servirebbe più tempo. Dal mese di settembre ad oggi, al Remo Brindisi abbiamo accolto circa 15 studenti di altre scuole superiori, per evitare la dispersione scolastica e perché ci dispiace non poter dar loro una seconda opportunità". A parlare è Pierlia Stimolo, dirigente dell’istituto Remo Brindisi, da quest’anno preside anche del Comprensivo di Codigoro. "Molti sono quelli che si erano orientati alla meccatronica – così descrive la situazione – e poi hanno preferito l’approccio più laboratoriale del nostro indirizzo di Manutenzione e assistenza tecnica, dopo aver saputo dai loro ex compagni delle medie che da noi si fa davvero lezione nei laboratori elettrici e meccanici, si lavora al tornio e con le macchine utensili e, in seconda e in terza, si imparano le diverse tecniche della saldatura. Numerosi i liceali che in seconda battuta arrivano al Tecnico turistico o all’indirizzo alberghiero, ma non sempre è possibile accogliere tutti quelli che fanno domanda. In alcuni passaggi sono necessari esami integrativi e occorre aspettare l’inizio dell’anno scolastico successivo".

Questi sono tempi di iscrizioni. Alunni sempre più in bilico tra dubbi e ripensamenti, ma la scelta della scuola rimane fondamentale per il loro benessere. Melissa e Samuel frequentano la classe seconda, lei al Turistico lui all’alberghiero, entrambi dell’istituto Remo Brindisi, percorsi diversi ma una storia simile. Provengono da territori distanti tra loro, una dalla Romagna e l’altro da una regione del sud dell’Italia, per ragioni di lavoro della famiglia sono arrivati da noi a dicembre. Emma, Viola, Ester e Ingrid si sono inserite nella prima alberghiero, seconda lingua tedesco, subito dopo le vacanze di Natale. Tre di loro hanno lasciato il liceo e una l’indirizzo tecnico di amministrazione finanza e marketing. Quale consiglio darebbero a chi si sta iscrivendo alla scuola superiore? "Di pensarci bene e a lungo, riflettendo già a partire da settembre, di non ascoltare i consigli dei compagni, di non esaudire i desideri dei genitori, di non tentare di ripercorrere le strade fatte da loro".

"Cerchiamo – riprende Pierlia Stimolo – di mantenere un numero ragionevole di studenti per ciascuna sezione, per evitare ‘classi pollaio’, è una scelta didattica a favore degli alunni. Per questo motivo, purtroppo, quest’anno non siamo riusciti ad accogliere diversi ragazzi nella classe prima del Tecnico Economico, settore turismo, studenti che già ad ottobre volevano trasferirsi da noi, dopo aver frequentato altre scuole di indirizzo tecnico o liceale. Per supportare i ragazzi nella scelta della scuola superiore le famiglie dovrebbero sfruttare maggiormente gli open day, visitando la scuola si coglie il clima, si comprendono le dinamiche di relazione tra studenti e professori e si rischiano meno ripensamenti. Dalle storie dei nostri studenti, si capisce che il loro benessere passa anche da una scelta adatta ai loro bisogni formativi".