Alunni più sicuri tra i banchi Un defibrillatore per la Rossetti

Un defibrillatore per la scuola materna di Pontelagoscuro.

L’associazione Voglio Volare lo donerà alla Braghini Rossetti, scuola associata a Fism Ferrara.

Nell’ambito dell’accordo con l’associazione Fism Ferrara, oggi alle 17 nella piazza di Pontelagoscuro, l’associazione Voglio Volare odv consegnerà ufficialmente un defibrillatore alla scuola materna Braghini Rossetti, gestita dalla cooperativa Il Germoglio. Questo è il primo passo del progetto. Infatti dopo la consegna si attiveranno una serie di corsi di informazione sulle patologie cardiache e sulla programmazione di corsi di defibrillazione precoce rivolto al personale scolastico e ai genitori dei bambini con il supporto di Pubblica Assistenza Ferrarese. L’iniziativa si inserisce all’interno di numerose altre iniziative che sono realizzate nello stesso giorno dalla Comunità di Pontelagoscuro. Oggi parteciperanno all’evento il presidente di ‘Voglio Volare’ Alfonso Bonuomo, il direttore di Fism Ferrara Biagio Missanelli, le autorità locali e il parroco don Silvano Bedin. Fism Ferrara coordina oltre 50 realtà educative dislocate in tutta la Provincia. Sono oltre 2.353 i bambini e 395 le unità del personale scolastico che hanno accesso a queste strutture.

Voglio Volare è stata fondata nel 2005 e, grazie anche ad iniziative come i mercatini solidali, sostiene la ricerca scientifica in collaborazione con l’Università di Ferrara ed attualmente è attivo un progetto di ricerca nell’Unità Operativa di Genetica Medica dell’Azienda Ospedaliera. ll defibrillatore è un dispositivo che rileva, ed eventualmente riconosce, le alterazioni del ritmo cardiaco, ed eroga, se necessario e possibile, una scarica elettrica al cuore, definita defibrillazione, per ristabilirne la normale attività elettrica, mediante l’intervento di un generatore di impulsi. ll primo defibrillatore portatile fu costruito in Irlanda del Nord da Frank Pantridge per un utilizzo soprattutto in ambiente extra-ospedaliero. Il suo peso era di circa 50 chilogrammi, difficile da trasportare. Sono trascorsi anni, le tecniche sono cambiate, tante le vite salvate.