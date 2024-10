Alunni puliscono il parco giochi, 3 chili di rifiuti

LAGOSANTO

Non capita spesso che trentadue alunni ripuliscono il loro parco giochi "Pinocchio", senza guardare chi è stato a gettare la carta delle caramelle oppure le lattine per bibite. Ma questo è ciò che è successo martedì, con gli alunni delle classi 5A e 5B della Scuola primaria di Lagosanto "Anna Frank" che, accompagnati dalle loro insegnanti e dai tutor di Legambiente, hanno raccolto 3 chilogrammi di rifiuti che indicano i prodotti che normalmente vengono consumati durante la merenda pomeridiana: merendine, bibite ed altro. "Gli alunni – spiegano i tutor del circolo Legambiente Delta del Po Meris Cati, Pier Luigi Gentili, Lara Fabbri e Marino Rizzati - hanno voluto svolgere l’attività di Puliamo il mondo in forma scientifica. Hanno aderito al progetto di Legambiente Park Litter. Gli allievi della scuola primaria "Anna Frank" hanno riportato su un modulo tutte le caratterizzazioni dei rifiuti e la quantità recuperata. L’attività di Park Litter completata sarà inviata alla C.E. ed entrerà a far parte della statistica sui rifiuti raccolti nei parchi gioco comunali". Gli alunni hanno svolto il loro ruolo di piccoli scienziati coscienti che il Mondo è anche la loro residenza. "Si parte da Lagosanto – concludono i tutor del Circolo Legambiente - per sentirsi partecipi alla complessa soluzione di convivere nel Mondo tutti in pace e salvaguardando l’ambiente vicino".

Il Comune di Lagosanto e, in particolar modo, l’assessore Alessia Bulgarelli ha aderito a "Pulire il Mondo", contribuendo a svolgere l’attività in piena sicurezza. Questa iniziativa si assomma ai diversi progetti promossi da Legambiente con il coinvolgimento delle scuole: tra le più recenti le pulizie delle spiagge, che hanno visto impegnati gli studenti della scuola primaria "Manzoni" di Mesola, perché la sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente parte dalle giovani generazioni.