Alza il gomito e picchia i carabinieri. Arrestato

Ubriaco al bar, aggredisce i Carabinieri e viene arrestato. Nel pomeriggio di giovedì scorso i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Portomaggiore sono intervenuti nel centro cittadino, dove un uomo di origini pakistane, alterato dall’abuso di alcool, è entrato in un bar e ha chiesto con insistenza che il gestore gli desse da bere. Al rifiuto del barista, l’uomo ha dato in escandescenze, inveendo contro di lui e spogliandosi a torso nudo. Giunti sul luogo i Carabinieri, l’uomo ha subito provato ad allontanarsi, sebbene sia stato raggiunto e bloccato, mostrandosi ostile al controllo e dimenandosi. Dopo qualche minuto, i militari sono riusciti a riportarlo a relativa calma e a condurlo in caserma, dove, ancora in preda ai fumi dell’alcol, ha ripreso a sbracciare, mostrandosi violento. Ha, dunque, colpito con forza entrambi i Carabinieri, tanto che – più tardi – entrambi si sono recati al pronto soccorso per un controllo.

Dopo essere stato dichiarato in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, l’uomo ha trascorso una notte nelle camere di sicurezza della Compagnia portuense dei Carabinieri, per poi essere condotto davanti al Giudice del Tribunale di Ferrara ieri mattina, il quale ne ha convalidato l’arresto senza disporre misure cautelari.