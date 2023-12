Alzabandiera e benedizione in memoria dei marinai morti

CODIGORO

E’ stata una Santa Barbara vissuta in una giornata uggiosa, quella che ieri hanno ricordato gli ex marinai di Codigoro del Gruppo "Gm Carlo Carli", presieduto da Flavio Marchesini.

Radunatisi nella centralissima piazza Matteotti del paese, già ammantata dallo spirito natalizio, gli associati, il sindaco Alice Sabina Zanardi, diversi componenti della giunta comunale ed altre autorità civili e militari assieme a diversi cittadini: tutti insieme hanno voluto esprimere la loro vicinanza nel giorno del ricordo della patrona dei Marinai. Il corteo si è inoltrato lungo via Roma fino al Parco Marinai d’Italia, situato tra le vie Pambianco e Puccini, dove da oltre vent’anni è stato edificato, con sopra una grossa àncora il Monumento ai Caduti del Mare.

Il fischio di un associato ha dato il via alla cerimonia, sempre molto toccante dell’alzabandiera, seguita dalla benedizione del monumento e di tutti presenti impartita dal parroco don Marco Polmonari. Successivamente tutte le persone sono rientrato nella piazza per partecipare, nella chiesa parrocchiale di San Martino, alla celebrazione di una santa messa per ricordare tutti i marinai periti durante le guerre nell’adempimento del dovere.