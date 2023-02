Comacchio, domani, celebrerà il Giorno del Ricordo per non dimenticare gli eccidi delle Foibe. Il programma della manifestazione, organizzata dall’Associazione Nazionale Bersaglieri - Sezione ‘Natale Cavalieri’ di Comacchio, in collaborazione con il Comune di Comacchio e l’Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Ferrara, prevederà la partecipazione delle autorità civili e militari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. La celebrazione inizierà alle 9.15 con il ritrovo delle autorità e delle associazioni al piazzale ‘Martiri delle Foibe’, alla presenza del sindaco Pierluigi Negri e del presidente della sezione Bersaglieri di Comacchio Tiziano Tonioli; seguirà alle 9.30 l’alzabandiera e la deposizione di una corona di alloro, e interventi e testimonianze dei presenti. La cittadinanza è invitata a partecipare.