Alzabandiera e sfilata, arrivano i bersaglieri

Il tipico berretto dei bersaglieri ornato di pennacchio di penne di gallo cedrone (o urogallo) per la truppa, e di piume di struzzo color verde per gli ufficiali. Poi il lungo corteo che ricorda i fasti di un tempo, la memoria di incredibili imprese sempre al servizio della patria. Domenica alle 9 si terrà il raduno provinciale dei bersaglieri al municipio di Poggio Renatico. Questo Raduno è dedicato al Bersagliere di terra poggese Severino Merli, che transitò nel 5°, nel 7° e nel 12° reggimento Bersaglieri. L’iniziativa è organizzata dalla sezione Associazione Nazionale Beraglieri alto ferrarese e dall’amministrazione comunale di Poggio Renatico. Il programma vede l’iniziale ritrovo al parcheggio Via Acquisto, poi schieramento dei radunisti per l’alzabandiera al municipio. Dopo di che si terrà la deposizione della Corona d’alloro al Monumenti Ai Caduti. Di seguito i saluti delle autorità. Poi verrà celebrata la Santa Messa al Campo. Infine ci sarà la sfilata finale per le vie del centro.

Dopo la cerimonia si terrà il pranzo e il Concerto della Fanfara Bersaglieri. Il pranzo sarà organizzato dalla “Pro Loco Poggio Renatico” e si terrà presso il Parco del Ricordo in Via Testi, con prenotazione obbligatoria. La Provincia di Ferrara ha concesso il proprio patrocinio al raduno organizzato dall’Associazione nazionale bersaglieri sezione alto ferrarese. Il pranzo sarà organizzato da “Pro Loco Poggio Renatico” e si terrà presso il Parco del Ricordo in Via Testi, e la prenotazione è obbligatoria. Per informazioni: Alessandro: +39 340.4645400; Luciano: +39 342.3798345 oppure l’email: [email protected].