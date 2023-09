Alzheimer, i dati del Sant’Anna: "Incidenza superiore alle altre province"

Ogni anno il 21 settembre si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale dell’Alzheimer, istituita nel 1994 dall’Oms e dall’Alzheimer’s disease international con l’obiettivo di supportare la conoscenza di questa patologia e sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sull’importanza di affrontare questa malattia a livello socio-sanitario e assistenziale. Le malattie neurodegenerative, e in particolare la malattia di Alzheimer, rappresentano una delle più grandi sfide in ambito sanitario e medico in un Paese come l’Italia, il secondo più longevo al mondo, e si qualificano come un vero e proprio problema di salute pubblica, in crescita esponenziale, con un forte impatto per il sistema sanitario, sociale ed economico nazionale. "Nel nostro territorio – sottolinea Daniela Gragnianiello, direttore facente funzioni dell’unità operativa di Neurologia del Sant’Anna – si registra un’incidenza media superiore alle altre province".