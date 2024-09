Alzheimer, il mese della solidarietà. Sabato ’Tutti insieme sulle mura’: "Più conoscenza della malattia"

Settembre, anche a Ferrara, è sempre più il mese dedicato alla sensibilizzazione sul morbo di Alzheimer. Nella mattinata di sabato 21, in occasione della Giornata Mondiale dell’Alzheimer, si rinnova infatti l’appuntamento con ’Tutti insieme sulle Mura’, manifestazione giunta alla sua seconda edizione, con partenza alle 10 dalla Porta degli Angeli. Scopo dell’iniziativa è intensificare l’opera di conoscenza alla cittadinanza di un problema che, nella sola provincia ferrarese, riguarda più di 6mila persone. "Sono molto contenta che la camminata, quest’anno, coincida con il giorno esatto della Giornata mondiale in cui si ricorda l’impatto di una malattia come l’Alzheimer, che incide sull’intera rete relazionale di chi ne è affetto – le parole dell’assessore Cristina Coletti –. I casi sono purtroppo in aumento e la nostra realtà territoriale già conta un alto tasso di anzianità, il che espone i nostri cittadini ad un rischio maggiore di poter sviluppare una malattia neurodegenerativa. A Ferrara, grazie all’incessante attività di Ama (Associazione Malattia Alzheimer), le risposte e le progettualità di sostegno a pazienti e caregiver, promosse in collaborazione con l’amministrazione comunale, per fortuna non mancano. Partecipare in tanti, sabato, significherà ringraziare concretamente tutti i professionisti e i volontari che operano a Ferrara in favore dei più bisognosi". La camminata, che lo scorso anno ha visto la partecipazione di ben 253 persone, vuole essere un’occasione sia per fare movimento, sia per socializzare. A seguire i partecipanti ci saranno i chinesiologi di Esercizio Vita, figure professionali che intervengono con esercizio fisico strutturato su tante patologie croniche per il miglioramento della qualità della vita dei malati. Sabato mattina il ritrovo è fissato dalle 9 presso la Porta degli Angeli: ai partecipanti sarà consegnato un gadget dedicato alla giornata.

j.c.