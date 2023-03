Alzheimer, nuove frontiere di cura Speranze grazie a un docente Unife

FERRARA

"Gli attuali trattamenti per combattare l’Alzheimer agiscono sul neurotrasmettitore acetilcolina. Tuttavia, la ricerca preclinica ha rilevato un ruolo chiave anche nel neurotrasmettitore dopamina, che è il più grande modulatore della plasticità cerebrale". A spiegare le ultime novità per la cura della grave malattia degenerativa è Giacomo Koch, professore ordinario al dipartimento di Neuroscienze e Riabilitazione dell’università di Ferrara e ricercatore della Fondazione Santa Lucia Irccs di Roma, che è stata scelta dall’organizzazione no-profit Alzheimer drug discovery foundation per guidare il trial multietnico che coinvolgerà 350 pazienti. "Questo progetto ha l’ambizione di fornire un nuovo strumento terapeutico – aggiunge il professor Koch – da affiancare alla terapia standard basata su farmaci che incrementano la trasmissione dell’acetilcolina e quindi servono a migliorare principalmente i circuiti della memoria".

Il farmaco anti-Parkinson, già approvato, sembra destinato così a riaccendere le speranze contro la malattia di Alzheimer. In provincia di Ferrara i pazienti affetti da questa tremenda patologia sono oltre seimila, sui diciottomila che sono stati rilevati alla fine del 2021 in tutta la regione Emilia-Romagna. Una percentuale molto elevata in terra estense, dovuta anche all’essere tra le prime province in Italia quanto a numero di popolazione anziana, la più colpita da questa malattia.

Il farmaco si chiama rotigotina ed è al centro di questo studio internazionale di fase 3, coordinato appunto dalla Fondazione Santa Lucia Irccs di Roma e la ricerca, sostenuta da Addf con 3,5 milioni di dollari, si basa sugli studi sulla rotigotina condotti proprio dall’équipe del neurologo Giacomo Koch, "che hanno prodotto risultati positivi - ricorda l’Irccs capitolino in una nota - mostrando un miglioramento nelle funzioni cognitive in persone con malattia di Alzheimer da lieve a moderata". In particolare, un lavoro pubblicato dal gruppo di Koch su ‘Jama Network Open’ nel 2020 ha verificato in 94 pazienti ai quali è stata somministrata la rotigotina, in aggiunta alla terapia tradizionale, miglioramenti misurabili delle funzioni esecutive. Koch ha al suo attivo numerose pubblicazioni. Il professore ha cinquant’anni ancora da compiere ed è docente dell’ateneo ferrarese dal 2020 dove insegna biofisica, fisiologia e neuroscienze traslazionali. È anche direttore del laboratorio di ricerca di Neuropsicofisiologia Sperimentale Irccs della Fondazione Santa Lucia di Roma.

cri. ru.