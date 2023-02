"Alziamo i calici Il salva-dehors è una speranza"

di Mario Bovenzi

Sono in tanti ad applaudire. I primi, l’altro giorno all’annuncio del via libera all’emendamento ‘salva dehors’, sono stati gli assessori comunali Alessandro Balboni e Matteo Fornasini. Ma il disco verde alla proroga delle ’distese’ fino a dicembre del 2023 fa soprattutto tirare un sospiro di sollievo a chi con i tavolini all’aperto fa quadrare bilanci e futuro, bar e ristoranti che hanno appena finito di pagare lo scotto dei difficili anni del Covid e si trovano già a mettere mano a portafogli e risparmi per difendersi dalle bollette stellari. "Tanta roba", esulta Luigi Nobili titolare del bar Cairoli da mesi alle prese con un’energia che mai era stata così cara. "Pago – sono amari i conti – ogni bimestre 2.400 euro per la luce. Prima viaggiavo sui 600 euro. Ho dovuto chiedere un pagamento rateizzato e mi mancano gli ultimi mille euro per chiudere i conti. Senza i tavolini non vado avanti". Si chiama ’Cami’ – come il nome del suo gatto Camilla – il caffè che Maria Chiara Galassi gestisce a pochi metri dal teatro. Anche qui sono arrivati i rincari, anche qui la barista fa con le dita il segno di vittoria. La vittoria di chi lavora. "Quanto pago per la luce? 700 euro al mese", tira le somme, un maglione di lana per proteggersi dal freddo inclemente di questi giorni. La stufetta manda calore solo se attacchi la spina, ma da quella presa se ne vanno anche i soldi. "La tengo spenta – spiega –, il mio bar vive dei tavolini che sono fuori. La proroga? Una benedizione". Benedizione che rientra nell’ambito del decreto Milleproroghe. ’Piano B’ si chiama il bar di Greta Balboni. "Le bollette nell’ultimo periodo sono raddoppiate – sottolinea mentre con un vassoio serve caffé e paste sotto il portico –. Nel periodo più nero del Covid per aiutare la nostra categoria, una delle più colpite dai divieti, è stata data la possibilità di estendere le distese. Adesso quei tavolini potranno restare per tutto il 2023, una misura giusta". Una tradizione, basta il nome a raccontarla. ’Giori bar’ è scritto nell’insegna. Gli studenti marinavano la scuola e venivano qui a mettere sotto i denti un panino e una birra già al mattino, quasi un segno di rivolta. Da quegli anni poco o nulla e cambiato. Anche se adesso per andare contro corrente gli studenti si fanno magari una tisana assolutamente bio. I tavolini iniziano oltre la vetrata e finiscono parecchi metri più in là. Rebecca Vaccari e Maria Grazia Cecaro con i vassoi fanno lo slalom in equilibrio tra le ordinazioni. "L’aumento delle bollette è stato di 2mila euro – dicono –, la proroga concessa dal governo rappresenta un grande aiuto". Brinda una categoria, alzano i calici Miriam Petrucci e Valentina Nalli oltre il bancone di Retrobottega Travagli, enoteca che serve bianchi, rossi e salame a fette che arriva da molto vicino. Basta varcare una porta, dietro l’angolo c’è la macelleria, carne e qualità dal 1983. Ci sono ai tavolini i clienti che si riscaldano alla fiammella dei ’funghi’. Vanno a gas, costano cari. Ma – per almeno un anno – brucerà ancora la fiammella della speranza. Il governo non l’ha spenta.