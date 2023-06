Ama si rinnova, nominato il consiglio Rossi presidente

Ama si rinnova. L’assemblea dei soci ha nominato i nove componenti del consiglio direttivo per il triennio 2023-2025: Gianluca Barbi, Paolo Bassi, Andrea Boldrini, Mary Boselli, Valeria Brina, Fiorella Bruni Pirani, Loris Menarini, Daniela Piccinini, Paola Rossi. Nella seduta del 18 maggio il consiglio direttivo ha deliberato le nomine per le cariche della associazione previste dallo statuto: presidente Paola Rossi, vicepresidente Paolo Bassi, segretario Andrea Boldrini. Sono state inoltre indicate varie aree di attività dell’associazione e individuati, per ciascuna area, compiti e responsabilità.