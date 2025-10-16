’Amabili Resti’ in mostra a Runco. Anche nel prossimo weekend

Domenica scorsa alle 10, presso il centro civico della frazione di Runco, alla presenza di numerosi cittadini ha inaugurato “Amabili Resti”, una mostra fotonarrativa con le fotografie di Giacomo Squerzoni e i testi di Cristian Correggioli. Gli artisti erano reduci dall’esposizione dei loro lavori durante la Fiera di Portomaggiore e assieme al comitato locale di frazione hanno deciso di portare a Runco il loro lavoro, incentrato sul rapporto tra l’uomo e la natura, con uno sguardo particolare su tutte le realtà di campagna (cascine e poderi) un tempo popolati e ora silenziosi, ma anche sull’agricoltura e sui contesti più urbani di Portomaggiore. È stato proiettato anche il breve cortometraggio “Radici” con testi sempre di Correggioli.

Era presente il sindaco Bernardi: "Ringrazio il comitato locale, Giacomo e Cristian, che hanno voluto portare in frazione questo bel lavoro, iniziative come questa che portano la cultura anche in frazione le incoraggiamo e sosteniamo sempre".

Ha presentato la mostra Giacomo Squerzoni: "Anche attraverso questo tipo di opere, che attraversano un lasso di tempo di 15 anni, ci può essere una riscoperta di ciò che è stato abbandonato e della bellezza di questi territori, vogliamo trasmettere l’affetto per le radici e l’importanza nel lasciare alla natura il suo spazio. Lo sguardo nel raccontare i nostri paesi vuole essere profondo, non superficiale, e lasciare comunque una nota di speranza sul futuro". La mostra, promossa dal comitato di frazione di Runco e dal Comune di Portomaggiore, sarà visitabile il sabato dalle 15.30 alle 18, e la domenica dalle 9.30 alle 12.30, fino al 16 novembre, presso il centro civico in via Quartiere Runco 209.