"Amanita è al servizio della città. Prima coop sociale della provincia"

Domenica di festa ad Anita, dove è stata inaugurata dal sindaco di Argenta, Andrea Baldini, Amanita, una cooperativa di comunità ed è la prima cooperativa sociale della provincia di Ferrara. La cooperativa di comunità è un modello di innovazione sociale dove i cittadini sono produttori e fruitori di beni e servizi; è un modello che crea sinergia e coesione in una comunità, mettendo a sistema le attività di singoli cittadini, imprese, associazioni e istituzioni rispondendo così ad esigenze plurime di mutualità. La cooperativa di comunità, per essere considerata tale, deve avere come esplicito obiettivo, quello di produrre vantaggi a favore di una comunità alla quale i soci promotori appartengono o che eleggono come propria. Questo obiettivo deve essere perseguito attraverso la produzione di beni e servizi che incidano in modo stabile e duraturo sulla qualità della vita sociale ed economica della comunità. Non contano dunque la tipologia della cooperativa (di lavoro, di utenza, sociale, mista) o la tipologia delle attività svolte, quanto piuttosto la finalità di valorizzare la comunità di riferimento. E’ chiaro che le cooperative di comunità valorizzano la centralità del capitale umano, il che significa impostare modelli organizzativi e gestionali che favoriscano la partecipazione e coinvolgimento. Si tratta di esperienze che coniugano le tematiche e valori della cittadinanza attiva, della sussidiarietà, della gestione dei beni comuni e la solidarietà. "E’ un progetto fortemente voluto – afferma il sindaco Andrea Baldini - pensato e progettato dai cittadini di Anita e da Auser che per aprire uno spazio di aggregazione hanno costituito, con il supporto di Legacoop Ferrara, una cooperativa, la prima cooperativa sociale nella nostra provincia. Questa è una nota che suona bene, e che ci convince che quello sul quale dobbiamo concentrarci è fare le cose, al meglio e nella loro forma migliore, per tutti". E ancora: "Amanita sarà un luogo dove incontrarsi, tutto gestito dai volontari, un progetto possibile ad Anita perché qualcuno si è posto la domanda di come fare ad avere qualcosa di indispensabile, in questa epoca dove spesso soffriamo i cambiamenti senza sapere come rispondergli. Buon lavoro a tutti, e grazie, siete un esempio che contiamo sarà contagioso".

Franco Vanini