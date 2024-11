Amato a Libraccio: "Cavour e l’arte della politica"

Nella sua vita, Giuliano Amato è stato tante cose. Eppure, non si guarda mai indietro e nei suoi discorsi esorta i giovani – sull’esempio di Cavour – a dedicarsi "all’arte complessa della buona politica". Ieri il presidente emerito della Corte Costituzionale, ex premier ed ex ministro, si è presentato al cospetto della platea del Libraccio in veste di autore. Di un libro – edito dal Mulino – proprio dedicato a una figura che si può a pieno titolo definire un ‘padre della Patria’. Quello di Amato – presentato nell’occasione dal costituzionalista di Unife, Andrea Pugiotto e dalla direttrice del dipartimento di Giurisprudenza, Serena Forlati – è un condensato dei discorsi parlamentari del conte. "Ma non è un libro che parla di passato – spiega Amato – bensì uno strumento per capire anche il presente. Cavour, nei suoi discorsi, fa chiaramente capire cosa sia l’arte della politica". Un’arte che "costruisce dal nulla" ma che è sempre proiettata al futuro. Ed è per questo che "Cavour rappresenta un esempio impareggiabile" non essendosi "mai soffermato a dare risposte alle esigenze dell’oggi".

Fu lui a "immaginare il mercato unico, per l’Italia unita", una nazione nascente che "aveva bisogno di infrastrutture e ferrovie". Nel corso dell’incontro, il conte di Cavour eminente rappresentante della destra storica viene in qualche modo tratteggiato come un grande tessitore di relazioni. Tanto internamente, precisa Amato, quanto in politica estera. "Lui capì che occorreva fare alleanze transnazionali, e così scelse a Francia". Ma in mente, al primo posto, c’era l’idea di costruire una nazione unica e indivisibile. "Non era possibile fare una nazione, senza portare avanti le riforme – prosegue Amato – e così riuscì, agitando lo spettro di possibili insurrezioni rivoluzionarie, a convincere la maggioranza". Un’idea che si concretizzò nello "spazio stretto" tra "la destra giobertiana, che voleva una sorta di confederazione, che salvaguardasse il Vaticano" e "i moti risorgimentali di Mazzini e Garibaldi". Il principio di nazionalità, come è stato ricordato, nel caso di Cavour ha sempre viaggiato in parallelo alla "concezione dello stato liberale". Dunque, tutto sommato, "sarebbe auspicabile un monumento che mettesse assieme Cavour, Garibaldi e Mazzini".

Federico Di Bisceglie