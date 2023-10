Amazon a caccia di figure per il magazzino

Amazon offre nuove opportunità di impiego per personale di magazzino presso il centro di distribuzione di Castelguglielmo-San Bellino (Ro). Nel sito, aperto nel 2020, la selezione è già in corso ed è gestita dall’agenzia per il lavoro che collabora con Amazon. Inoltre, è ora in corso la ricerca di alcuni profili per posizioni manageriali e funzioni di supporto e ci si può candidare su www.amazon.jobs. La posizione di operatore di magazzino prevede lo svolgimento delle attività di ricezione della merce in entrata, catalogazione, movimentazione e stoccaggio dei prodotti, impacchettamento e spedizione, nel pieno rispetto delle procedure di sicurezza e degli standard di qualità dell’azienda. È gradita, ma non necessaria, esperienza pregressa in ambito logistico; verranno prese in considerazione le candidature di personale precedentemente impiegato in un centro logistico Amazon ed è prevista un’ampia formazione per tutti coloro che verranno selezionati.